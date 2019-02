Fazenda apresenta balanço financeiro de 2018 em Audiência Pública

Secretaria da Fazenda de Araras realiza na próxima terça-feira (26), Audiência Pública para demonstração de balanço financeiro do município de 2018. A audiência...

A audiência será às 16h no Plenário Bruno Moysés Batistela na Câmara Municipal. A secretária da Fazenda, Maria Elisa Vitte de Souza será responsável por expor os números referentes aos gastos e investimentos feitos pelo município no ano passado. Serão apresentadas as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 e a execução orçamentária do 6º bimestre de 2018.

O evento é aberto a população, que também pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo site do Legislativo no www.araras.sp.leg.br e na página da Câmara nas redes sociais, Facebook e Youtube.