Favetta Supermercado

Nesta terça-feira (19), a rede Favetta de Supermercado promoveu um coquetel de inauguração de uma nova loja no José Ometto 5. O evento para convidados e imprensa contou com a presença da direção da rede supermercadista e autoridades.A loja conta com 1,2 mil m², com área de venda, açougue, frios, padaria, rotisseria, hortifrúti, floricultura, congelados e bebidas geladas. Todo o sistema de refrigeração é automatizado e computadorizado para evitar variações na temperatura que possam comprometer a qualidade dos produtos. Veja quem prestigiou a abertura deste novo empreendimento. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna.