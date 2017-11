Fatos e feitos!

A gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) recentemente comemorou a redução da criminalidade no Centro, especificamente no raio de 900 metros a partir da esquina das...

Compartilhe em suas redes sociais!

A gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) recentemente comemorou a redução da criminalidade no Centro, especificamente no raio de 900 metros a partir da esquina das ruas José Bonifácio e Tiradentes, que compreende o mapa da zona azul.

A boa notícia foi divulgada em 3 de novembro durante uma coletiva de imprensa realizada na Prefeitura. Na ocasião, tanto Pedrinho como as Secretarias Municipais de Segurança Pública e Defesa Civil anunciaram o índice “zero” de alguns crimes na região central.

Na estatística divulgada, a Segurança Pública apresentou levantamento a partir de maio deste ano, quando começou a alimentar o novo sistema computadorizado, o qual substituiu o anterior, que incluía apenas registros de boletim de ocorrência em papel. O sistema digital permite mapear os pontos mais visados pelos criminosos.

O dado mais realçado – e comemorado – foi em relação aos assaltos em estabelecimentos comerciais, sem ocorrências registradas em setembro e outubro, exatamente nos dois meses de operação da zona azul. De fato, conforme reportagem publicada pela Tribuna na última quinta-feira (9), nesses meses não foram registrados assaltos no comércio e nem roubo de veículos no Centro.

A base de dados inclui as ocorrências registradas pela GCM (Guarda Civil Municipal), polícias Militar e Civil. No caso de roubo de veículos, por exemplo, o índice foi zero em setembro e outubro, mas na soma dos demais meses houve aumento na comparação com mesmo período de 2016.

Desde que optou pela municipalização da zona azul, a gestão Pedrinho Eliseu sempre defendeu aliar a fiscalização do estacionamento pago com a segurança pública. A explicação é que a presença de guardas na região central poderia afastar os criminosos.

E até o momento, os dados que foram divulgados indicam a redução de alguns índices criminais nessa região, sim. Porém, é preciso questionar se a dinâmica da presença da GCM será possível no resto da cidade, para não comprometer a segurança da população de outros bairros.

É natural que a presença da GM onde a violência é mais forte pode inibir a ação dos criminosos – caso específico citado na região central. Mas também é possível que a mesma violência possa migrar para os bairros, já que é consenso até entre as forças de segurança que o fim do crime é algo utópico.

Um exemplo presente são os constantes relatos de furtos que afetam até escolas, como a Emei Antonia Marques Dahmen, no Parque Tiradentes – que já foi alvo dos bandidos ao menos três vezes no período de 30 dias.

O trabalho da Prefeitura para reduzir a criminalidade é importante. Mas, mais importante, é um trabalho educacional para reverter à tendência crescente dos índices que hoje enfrentamos… E isso só vai ocorrer quando o investimento for na formação dos jovens, a exemplo de países onde isto funcionou, com a oferta de uma educação de qualidade incrementada com atividades esportivas e programações culturais para as nossas crianças. Fora isso, é “enxugar gelo”.