Farol baixo é obrigatório no trecho urbano da SP-191

Munícipes que residem nos bairros da zona sul precisam de atenção redobrada ao trafegar pela Rodovia Wilson Finardi (SP-191), pois a lei que obriga uso do farol baixo nas rodovias durante o dia está em vigência e punida com multas para os infratores desde outubro, conforme informa o Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

A lei é válida para todas as rodovias do País que contam com sinalização de alerta para que o motorista use a luz acesa durante o dia. Mesma obrigatoriedade vale para os trechos urbanos de rodovias e que estão sob responsabilidade da fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.

Tal regra vale para a SP-191, pois o trecho que corta os bairros Jardim Copacabana e Chácaras Maria Rosa do Conjunto Habitacional Narciso Gomes e Vila São Jorge funciona como extensão da Avenida Ângelo Franzini (antiga Limeira), porém é uma rodovia.

Mesma regra vale para a outra extensão da mesma rodovia e que segue até a região do Jardim das Nações, passando ao lado do campus da FHO/Uniararas (Fundação Hermínio Ometto). O trecho registra movimento intenso, principalmente de moradores dos bairros nos arredores de grande concentração urbana.

Lei foi suspensa em setembro

A lei que obriga farol baixo nas rodovias de todo o Brasil foi liberada em outubro pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e que atende o Distrito Federal e 13 Estados de todas as regiões do País. O motorista infrator pagar R$ 83,15 de multa e ainda perde quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Inicialmente, a lei entrou em vigor no dia 8 de julho deste ano, mas tinha sido suspensa depois da decisão da Justiça Federal de Brasília em 2 de setembro, após ação civil da ADPVAT (Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores).

Na época, a entidade propôs a interrupção na aplicação das penalidades por falta de sinalização nas rodovias, o que poderia confundir os motoristas. Porém, o desembargador declarou que isso não impede que multas sejam infligidas “nas rodovias que possuem sinalização e que as indiquem como tais como as sinalizadas com placas características de identificação de se tratar de rodovia”.

O Ministério das Cidades reafirma importância da lei, pois ela aumenta a segurança nas rodovias e evita colisões. A multa para o motorista infrator é considerada média, com perda de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e valor de R$ 130,16.

Intervias reafirma obrigatoriedade do farol aceso

Em nota, a Arteris/Intervias – concessionária responsável pela administração da SP-191 – explica que inseriu 14 painéis eletrônicos com informações aos usuários sobre a obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia.

A concessionária esclarece que “toda a sinalização adotada no trecho da concessionária segue o manual de sinalização do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e que a fiscalização cabe ao comando do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar”.

Tribuna apurou que no trecho urbano da rodovia – que passa pela zona sul – não há painéis eletrônicos com mensagens de alerta para uso do farol baixo, porém a Intervias esclarece que a sinalização inclui informação de que a via é uma rodovia. “Outros tipos de sinalização referente ao assunto, caso houver, deverão ser definidos pelo DER”, finaliza.