Farmácia de Alto Custo passa a funcionar no Centro

A Farmácia de Alto Custo de Araras funciona desde ontem (23) na Rua Francisco Leite, 152, no Centro (antiga loja do Nalli) e próximo da agência do Banco Itaú. No mesmo endereço também serão realizados os serviço do Programa “Melhor em Casa”. Até então, estes serviços eram oferecidos no CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Antônio Casadei, na Avenida Zurita, e na Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria de Saúde explica que o motivo da mudança foi a necessidade de buscar um local mais adequado para o funcionamento do serviço que será as segundas, terças e quartas-feiras, das 8h às 15h.

“Há anos vínhamos com muitas reclamações das instalações do antigo endereço na Avenida Zurita, pois não ofertava um espaço adequado interno para a demanda atual de medicamentos de alto custo e sua dispensação. Não tínhamos local de espera algum para acolhimento dos munícipes, onde os mesmos ficavam na calçada, no frio, no sol e na chuva; muitos idosos. Paralelo a isso, no mesmo local, também funciona a entrega de medicamentos decorrentes de Processos Judiciais, os quais tivemos um aumento substancial atualmente e frente a situação de grande sobrecarga e espaço físico reduzido, optamos pela mudança”, explicou o secretário de Saúde Luiz Emílio Salomé.

Salomé disse que a intenção foi promover melhor acolhimento ao munícipe, com local de espera em espaço coberto; oferta ampla quanto ao espaço físico, preenchendo as necessidades atuais de estoque e dispensação; com possibilidade futura de ainda acrescentar ao local o atendimento ao público da Farmácia do Serviço de Saúde mental Aguinaldo Bianchini (psicotrópicos).

O imóvel também passou a abrigar a equipe do Melhor em Casa que funcionará em definitivo no endereço. “Devido ao aumento de serviços prestados pela equipe do Melhor em Casa, o local que o abrigava na Secretaria Municipal de Saúde já não ofertava um espaço condizente, principalmente quanto aos estoques de materiais de curativos e fraldas”, emendou Salomé.

No antigo espaço do CAM permanece trabalhando a equipe que dispensa as medicações provenientes de Processos Judiciais. “Agora eles ficarão com espaço físico suficiente para suprir nossas demandas judiciais. Também alocamos lá o serviço de assistência social, a qual realiza as visitas socioeconômicas pertinentes às ações judiciais impostas e prévias de possíveis acordos”, finalizou o secretário.

O imóvel na Rua Francisco Leite foi alugado pelo valor mensal de R$ 7.500, já o imóvel da antiga farmácia é um prédio público que não tem taxas de cobranças e aluguel, conforme informado pela pasta. Ainda segundo a Saúde, o valor do aluguel passou por prévias avaliações referente ao valor do imóvel junto ao Departamento de Avaliações de Aluguéis, no setor de Tributação da Prefeitura.