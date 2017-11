Famílias perdem tudo em incêndio na região do bairro São Bento

Famílias pedem ajuda da população; causas do incêndio ainda são desconhecidas Duas casas do Assentamento Nova Araras, zona norte do município, foram destruídas por...

Famílias pedem ajuda da população; causas do incêndio ainda são desconhecidas

Duas casas do Assentamento Nova Araras, zona norte do município, foram destruídas por um incêndio na madrugada do último domingo (26). Ninguém ficou ferido, mas as famílias perderam tudo e dependem da solidariedade da população.

Cerca de 50 famílias moram no Assentamento que fica a poucos metros da Estrada Municipal José Baggio Primo (ARR-010), região do bairro São Bento. O Corpo de Bombeiros apagou o incêndio e a ocorrência também foi atendida pela Polícia Militar, assim como a Defesa Civil.

Marcus Vinicius Cabral, chefe da Defesa Civil, disse que ainda não é possível indicar as causas do incêndio e um relatório com todos os detalhes foi encaminhado para a Secretaria de Ação e Inclusão Social.

Doações podem ser encaminhadas para a Rua do Pedreiro, 169, no José Ometto 1. As famílias têm dois contatos: (19) 997062159 e (19) 987542495, falar com Silvia ou Aline.

Com ele a Prefeitura poderá atender as necessidades das famílias atingidas. “Uma casa foi completamente destruída e a outra, vizinha, foi parcialmente. Interditamos ambas e os familiares foram encaminhados para casa de parentes”, informa Cabral.

A casa completamente destruída era residência do casal Henrique de Pádua e Rosângela Aparecida da Silva, que moravam com as filhas de 9, 7 e 5 anos. A vizinha, destruída parcialmente e interditada, é casa de Denílson de Pádua e sua esposa, que está grávida de oito meses. Este casal tem dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos.

“Por Deus meus filhos, noras e netos estão a salvo e conseguiram fugir, mas o fogo acabou com o pouco que eles tinham”, lamenta Silvia Letícia de Assis, mãe de Henrique e Denílson. Todos estão na casa de Silvia que fica na Rua do Pedreiro, 169, no José Ometto 1, zona leste.

Silvia relata que não estava no local no momento da tragédia, mas disse que os filhos contaram que tudo foi muito rápido. “Eles não sabem dizer o que aconteceu e nem o motivo do incêndio. Disseram que quando acordaram as chamas já estavam espalhadas, tempo apenas para pegar as crianças e os animais de estimação e correr”, conta Silvia.

As duas famílias aguardam uma possível ajuda da Secretaria de Ação Social e dependem da solidariedade dos munícipes. Silvia disse que toda ajuda é bem vinda, desde materiais de construção para reconstruir as casas até roupas para as crianças, alimentação e material escolar.

“Como disse, perderam tudo e até a minha neta que nasce no mês que vem não tem nada para vestir”, finaliza. Para ajudar as duas famílias com roupas para crianças, bebê recém-nascido, alimentação e outros produtos, o endereço para a entrega é a Rua do Pedreiro, 169, José Ometto 1, zona leste. As famílias têm dois telefones: (19) 997062159 e (19) 987542495, falar com Silvia ou Aline.