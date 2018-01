Famílias carentes não terão água cortada; Servidores que vão avaliar situação serão remunerados

A Câmara de Araras aprovou por unanimidade projeto de lei de autoria do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que impede o corte de água (cujo...

A Câmara de Araras aprovou por unanimidade projeto de lei de autoria do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que impede o corte de água (cujo tratamento e distribuição é feita a cargo da autarquia municipal Saema) a famílias carentes que não conseguirem realizar o pagamento da conta.

O projeto cria uma comissão para análise do procedimento de corte e suspensão do fornecimento de água do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras). A comissão será composta por cinco membros, e todos receberão a mais pelo serviço. A criação da Comissão e da nova regra foi aprovada rapidamente pela Câmara, em sessão extraordinária realizada em dezembro.

Segundo o projeto o procedimento de corte a ser analisado pela Comissão envolverá acompanhamento para evitar falhas, levantamento da matrícula com débito suscetível ao corte, acompanhamento das notificações e prazos, envio de comunicado e faturas ao munícipe com prazo para regularização tendentes a evitar a suspensão do fornecimento, emissão de ordem de corte, efetivação do corte, controle das matrículas com status cortado, fiscalização para evitar fraudes e adulterações, comprovação de pagamento ou acordos de parcelamento, emissão de ordem de religação e finalização do processo e demais circunstâncias correlatas.

A comissão deverá analisar, mediante procedimento estabelecido por deliberação do presidente do Saema (hoje Rubens Franco), os casos de usuários que se encontrem em situação de extrema vulnerabilidade e impossibilidade econômica de pagamento da conta de água e esgoto. Nos casos em que se apurar que o usuário não tem condições de realizar o pagamento da conta, será assegurada a manutenção do serviço, mesmo que não haja o pagamento, lançando-se a débito mensalmente os valores devidos.

Competirá à Secretaria de Ação e Inclusão Social verificar mensalmente se a vulnerabilidade extrema permanece, notificando a autarquia.

Apesar disso o beneficiário que não tiver a conta paga assinará termo se comprometendo a comparecer mensalmente ao Cras de sua esfera de abrangência para acompanhamento. Antes de qualquer corte, será obrigatória a entrega de boleto com o valor atualizado do débito, oportunizando-se ao munícipe a chance de realizar o pagamento ou o parcelamento de seu débito até o dia seguinte.

Identificada possível impossibilidade de pagamento, ainda que momentânea, a Comissão deverá ser comunicada.

A comissão será remunerada e composta por servidores da Autarquia (cinco membros), todos nomeados pelo Presidente do Saema. O Presidente da Comissão vai receber um incremento nos vencimentos, com gratificação de 50% do valor do menor vencimento da Prefeitura de Araras, e, os demais membros, terão direito a receber 1/30 por dia, limitando-se ao valor total devido no mês à gratificação estabelecida ao Presidente, sempre que exercerem efetivamente as atividades. (DS)

Prefeitura decide estender adesões para parcelamento de contas atrasadas do Saema

No mesmo dia em que a Câmara aprovou o impedimento do corte de água de famílias carentes que estiverem em atraso com o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras), a Casa aprovou outro projeto de lei do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que estendeu em seis meses o prazo para adesão ao programa de incentivo ao pagamento de débitos com o Saema. Resumidamente o programa atende a quem tem atrasos em contas de água e renegocia com o Saema para pagar as contas atrasadas em prestações mais suaves e com taxas bem menores que as usuais.

Agora a adesão à renegociação poderá ser formalizada a qualquer tempo e ocorrerá no máximo até 31 de julho de 2018. Permanecem válidos e inalterados os demais dispositivos da Lei Municipal nº 4.987, de 28 de março de 2017, que prevê parcelamento de contas atrasadas em até 200 vezes (e em parcelas nunca menores do que R$ 10). A lei já prevê que toda a multa moratória e juros moratórios sejam retirados da cobrança de quem atrasou as contas e concordou com o parcelamento.

Segundo justificativa do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) à Câmara, a ideia de prorrogar o prazo para adesões ao Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos com o Saema tenta permitir que “mais contribuintes tenham a oportunidade de regularizarem a sua situação perante a autarquia”.

Originalmente o prazo se encerraria em 31 de dezembro (domingo), o que na prática tornaria as negociações disponíveis até ontem (29). Por isso a matéria foi votada em sessão extraordinária, em regime de urgência.