Familiares encontram corpo de marceneiro desaparecido

O corpo do marceneiro Cléber Alexandre Machado, 40 anos, foi encontrado pelos familiares na manhã de ontem (1º) em meio a um canavial que...

O corpo do marceneiro Cléber Alexandre Machado, 40 anos, foi encontrado pelos familiares na manhã de ontem (1º) em meio a um canavial que fica nas terras da Fazenda Palmeiras, área norte da zona rural do município. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Ninguém foi preso até agora.

No dia do seu desaparecimento, o filho da vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia do Município. Nele, relata que seu pai estava desaparecido desde a data do fato – 6 de fevereiro – e relatou que na ocasião sua mãe saiu da residência da família, localizada na Rua Francisco Batista, 614, Jardim Haíse Maria, zona norte, por volta das 17h, para buscar sua irmã na escola. Quando retornou, o pai não se encontrava na casa.

Ainda no mesmo boletim de ocorrência, o filho descreve que o pai tinha saído de casa trajando bermuda de cor azul, chinelo de cor preta e, possivelmente, sem camisa. Desde a data do desaparecimento a família divulgou fotos da vítima na rede social Facebook.

Porém, ontem pela manhã, o pai de Cléber encontrou um papel de cor rosa amassado na garagem da residência. Ao abrir, leu mensagem que indicava o local onde estaria o corpo, assim como o chinelo da vítima.

Novo boletim de ocorrência foi registrado ontem na Polícia Civil e os familiares foram até o local indicado no bilhete e encontraram o chinelo jogado em meio ao canavial. Eles entraram no canavial e encontraram o corpo, que estava em estado avançado de decomposição.

A investigação do crime está sob responsabilidade do delegado da Polícia Civil, Daniel Pinho da Torre, que disse que já foram ouvidos alguns familiares da vítima, mas que ainda é cedo para indicar como ocorreram os fatos. “De imediato não descartamos e trabalhamos com todas as possibilidades”, disse.

O delegado também ponderou que ainda não é possível identificar como a vítima foi morta, se por arma branca (faca, por exemplo) ou arma de fogo. “O corpo estava em estado avançado de decomposição e foram encontradas marcas nele. Porém, somente com resultado do exame necroscópico será possível apontar como a vítima foi morta”, explica.

Peritos do IC (Instituto Criminalística) de Limeira estivem no local onde o corpo foi encontrado, sendo depois encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

Homem é baleado na perna no Arnaldo Mazon

Outro crime foi registrado em Araras, ontem (1º). De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, um homem de 20 anos foi baleado na perna na madrugada, na Avenida Presidente Costa e Silva, em frente ao Condomínio Arnaldo Mazon, Narciso Gomes, zona sul.

A vítima relatou que estava acompanhado de sua namorada em frente do condomínio quando um motociclista passou pela avenida e se aproximou do casal. Sem dizer nada, sacou uma arma e disparou contra ele, acertando a parte interna da coxa esquerda.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima não soube citar detalhes ou traços físicos do autor dos disparos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz, sendo atendido e liberado.