Família faz campanha para encontrar doador de medula

Há 10 meses, o resultado de um exame mudou a vida de Robson Luiz Zorzel Ferreira de Oliveira, de 29 anos, morador do Jardim Morumbi, zona leste. O ararense tem leucemia linfoide aguda – câncer no sangue – e necessita de um doador de medula óssea para curar a doença. Para isso, uma campanha para encontrar doador está marcada para 21 de junho, na Uniararas.

Robson já passou por oito sessões de quimioterapia e está bem, mas para ficar completamente curado precisa do transplante. Desde a descoberta da doença encontrou um possível doador, mas o resultado não foi completamente 100% do esperado pela equipe médica.

Enquanto isso, toma diariamente medicamentos para o tratamento e viaja semanalmente para Piracicaba, onde recebe uma injeção. “Para ficar completamente curado eu preciso do transplante, segundo a equipe médica”, afirma.

A doença foi descoberta depois de exame de sangue de rotina e Robson recorda que tinha fortes dores na cabeça e náuseas, mas acreditava ser resultado do estresse da rotina. “Eu fiz um exame de sangue e o resultado foi alteração dos glóbulos brancos, que indicou leucemia. Fui encaminhado para uma hematologista que atende no Caem (Centro de Atendimento à Especialidades Médicas Doutor Nelson Salomé), fiz segundo exame e constou mesmo resultado”, explica.

Depois, foi encaminhado para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, onde exame de medula confirmou a doença. “Desde junho do ano passado foram 17 internações, sendo oito sessões de quimioterapia”, revela. Encerrado tratamento, novo exame foi realizado, mas o resultado ainda indicou presença da doença. “Os médicos disseram que a cura seria possível somente com a compatibilidade de uma medula para o transplante”, emenda.

Campanha para encontrar doador na Uniararas

A luta contra a doença mobilizou amigos e familiares de Robson e uma campanha para encontrar o doador está marcada para 21 de junho na Uniararas. “Buscamos ajuda em órgãos competentes, mas não encontramos o doador no cadastro do Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) e nossa esperança está na campanha”, revela Maria José Zorzel Ferreira de Oliveira, mãe de Robson.

A família encontrou auxílio da instituição de ensino e conta com ajuda de Aline Oltremari da Silva, enfermeira e supervisora de estágio da clínica de enfermagem da Uniararas. Segundo a enfermeira, a última campanha de medula óssea em Araras aconteceu em 2014, na época foram 300 cadastros.

“Para encontrar o doador faremos novamente a campanha e a meta é criar cadastro de 500 pessoas. A campanha é simples, basta o interessado comparecer no dia 21 de junho na Uniararas com um documento e passar pela coleta de sangue, que é rápida. O resultado será encaminhado para o Redome, que vai analisar a compatibilidade”, explica Aline.

De acordo com o Hemonúcleo de Campinas, para doar é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante.

No dia, o doador informa dados pessoas e para isso é preciso portar alguma documento como RG ou CPF. No mesmo dia, será coletada a amostra de sangue de aproximadamente 5 ml, a qual será encaminhada para testes que identifica as características genéticas do doador.

Mesmo que a medula não bata com as características de Robson, o possível doador fica cadastrado no Redome e pode ajudar outra pessoa, de qualquer Estado do Brasil, que precise de um transplante. “A esperança para a cura da leucemia está na campanha”, finaliza Robson.

Campanha para cadastro de doação de medula óssea

Dia: 21 de junho, das 18h às 22h

Local: Clínica de Fisioterapia da Uniararas

Endereço: Avenida Doutor Maximiliano Baruto, 500, Jardim Universitário

Informações: 3543-1470 (Uniararas) e 3544-9831 (família)

Quem pode doar?

• Ter entre 18 e 55 anos

• Estar em bom estado geral de saúde

• Não ter doença infecciosa ou incapacitante

• Não apresentar doença neoplástica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico

Fonte: Redome