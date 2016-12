Faltando dois nomes, Pedrinho deve anunciar secretários hoje

Esperado para a quarta-feira (28), Pedrinho Eliseu (PSDB) acabou não anunciando os nomes do alto escalão de seu governo. Na noite de terça-feira (27)...

Esperado para a quarta-feira (28), Pedrinho Eliseu (PSDB) acabou não anunciando os nomes do alto escalão de seu governo. Na noite de terça-feira (27) ele confirmou que faltava definir apenas um ou dois nomes. O que se sabe é que a maior parte está definida há semanas, mas Pedrinho preferiu esperar até ter todos os nomes para realizar o anúncio.

A expectativa era de que Pedrinho começasse a divulgar o secretariado um dia depois do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, conceder liminar requerida por ele para que assuma a cadeira de prefeito em 1º de janeiro de 2017. Com efeitos imediatos, a liminar publicada na noite de terça-feira (27) coloca Pedrinho no posto de prefeito e Luiz Emílio Salomé (PSDB) no posto de vice na data, ou seja, ele deverá ser diplomado prefeito para assumir o cargo já no domingo, dia 1º de janeiro. “Foi aos 47 minutos do segundo tempo, de canela, mas foi gol”, chegou a dizer Pedrinho, por mais de uma vez, ainda na noite de terça-feira.

Apesar de Pedrinho não confirmar nenhum nome, Tribuna apurou que alguns novos secretários já estão definidos, como Douglas Gonzaga (Comunicação), José Luiz Corte (Jurídico) e Luiz Emílio Salomé (Saúde).

Outros bastante praticamente fechados seriam Douglas Marcucci (Esporte), Marcelo Franchozza (Cultura), Ricardo Franco (Habitação), Bruno Cezar Rozza (Administração), Roanita Bergamin (Ação e Inclusão Social), Moisés Furlan (Segurança), Sonia Cerri Antigo (Chefe de Gabinete), Rubens Franco Jr. (presidente do Saema), Celso Canassa (Obras), Carlos Cerri Jr. (Serviços Públicos), Élcio Rodrigues Jr. (presidente do TCA), Edson Luzetti (Governo), Paulo Bertolini (Planejamento) e Felipe Castro (Desenvolvimento).

Poucos nomes devem fugir da lista e seriam considerados ‘surpresas’. O posto de chefia da Secretaria da Educação, por exemplo, era um dos raros que permanecia em mistério até ontem, quarta-feira (28). Outros nomes, contudo, já estavam definidos e sem qualquer mistério, como o caso do cargo de secretário de Saúde, confiado ao vice de Pedrinho, o médico Luiz Emílio Salomé.

O nome de Murilo Ortiz sempre foi o mais cotado para Secretaria da Fazenda, mas nas últimas semanas estipula-se que Ortiz deve agora ficar de fora do alto escalão de Pedrinho. Conforme Tribuna apurou, devido a questões particulares Ortiz não estaria disposto a aceitar assumir a Secretaria neste momento.

A expectativa é que Pedrinho anuncie os dois nomes e oficialize os já citados ainda na quinta-feira (29). Logo depois de obter a liminar requerida no TSE, ele comentou que ainda não queria se aprofundar em assuntos muito específicos da Prefeitura antes de estar no cargo, mas se disse preocupado com as finanças do município. Mesmo assim Pedrinho só quer falar sobre o assunto após a posse.

Com a liminar em mãos e apenas com dois dias úteis para uma eventual transição – já que sexta-feira (30) foi decretado ponto facultativo e a Prefeitura não funciona – Pedrinho terá apenas mais um dia útil para divulgar os nomes de seus novos secretários, que já assumem os postos na próxima segunda-feira (2 de janeiro).

Novos secretários municipais*

Secretaria Municipal Possível ocupante Administração Bruno Rozza Chefe de Gabinete Sonia Cerri Antigo Governo Edson Luzetti Assuntos Jurídicos José Luiz Corte Segurança Pública Moisés Furlan Serviços Públicos Carlos Cerri Jr. Cultura Marcelo Franchozza Habitação Ricardo Franco Desenvolvimento Econômico Felipe Castro Ação e Inclusão Social Roanita Bergamin Planejamento, Gestão e Mobilidade Paulo Bertolini Comunicação Social Douglas Gonzaga Desenvolvimento Urbano e Obras Celso Canassa Saúde Luiz Emílio Salomé Esporte Douglas Marcuci Fazenda – Indefinido – Educação – Indefinido – Presidente do Saema Rubens Franco Jr. Presidente do TCA Élcio Rodrigues Jr.

* Novos secretários ainda não oficializados por Pedrinho Eliseu, mas nomes foram apurados pela Tribuna oficiosamente