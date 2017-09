Falta de sinalização preocupa diretoria da Escola Zurita

A falta de sinalização de trânsito e ausência de faixa exclusiva para vans escolares preocupa a diretoria da EE Ignácio Zurita Júnior, localizada na...

A falta de sinalização de trânsito e ausência de faixa exclusiva para vans escolares preocupa a diretoria da EE Ignácio Zurita Júnior, localizada na Praça Barão de Araras, Centro. Um ofício que reivindica melhorias foi protocolado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. A pasta informou para Tribuna que a sinalização será feita na próxima semana.

A diretora da escola, Renata Fernandes, disse que o ofício foi protocolado há 20 dias e a principal reivindicação é a implantação de sinalização de trânsito na Rua 7 de Setembro e na Praça Barão, esquina onde fica a escola. Não há placas que informam a existência de uma escola nos arredores, também falta sinalização para que as vans parem com segurança para embarque e desembarque dos alunos.

Consta no ofício que a entrada e saída de alunos deveria ser feita pela Praça Barão, mas há alguns anos foi transferida para um portão lateral, com saída para a Rua 7 de Setembro. “A Rua 7 de Setembro tem mão dupla e não oferece segurança para os estudantes, além da falta de guardas municipais”, disse.

No caso das vans, Renata cita ausência de uma faixa específica para o embarque e desembarque, como acontece em outras unidades. “Sem a faixa exclusiva os motoristas precisam se virar para embarcar e desembarcar com segurança os alunos, tanto que eles param no trecho onde é proibido estacionar e que fica ao lado do Calçadão (Praça Monsenhor Quércia)”, explica.

De fato, Tribuna esteve na tarde da última quinta-feira (21) na saída dos estudantes no período da tarde, que acontece a partir das 17h. A reportagem constatou que os motoristas das vans precisam se virar e param no trecho proibido citado pela diretora.

“Os pais e mães pedem a volta da entrada e saída dos alunos pela entrada oficial, que fica em frente à Praça Barão. A segurança é maior no ponto, pois os estudantes precisam atravessar apenas uma rua para pegar o ônibus, o que não ocorre com a saída pela 7 de Setembro”, detalhe Renata.

O documento encaminhado para a Segurança Pública cita a “inobservância às exigências do CTB quanto à necessidade da criação de mecanismos legais, através da legislação municipal específica e que viabilizem os espaços necessários para estacionamentro de professores e funcionários e de veículos destinados à operação de carga e descarga de mercadorias, especialmente, para embarque e desembarque de alunos e vagas para deficientes”.

Nele, a diretoria cita ainda a preocupação em utilizar a rua de mão dupla, que não é endereço oficial da escola, sem sinalização específico, sem local de embarque e desembarque e a falta de vagas para professores.

“Professores que dão aulas em diversas escolas nem sempre encontram vagas quando chegam, ficam dando voltas na praça, às vezes ligam à escola para pedir a algum funcionário que tome conta de seus alunos enquanto encontram uma vaga. Mas também nos preocupa a fluidez do trânsito caso utilizemos a entrada oficial da escola, por isso solicitamos apoio do departamento responsável do município”, disse.

Renata cita ainda outros problemas como concentração de ambulantes, de moradores de rua e animais em frente à escola e no trajeto dentro da praça, além do sistema de auto falante em comércio que fica a menos de 100 metros da escola.

Inclusive, no ofício protocolado a diretoria usa como base a legislação como o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e também o Programa de Segurança Escolar, vigente no Estado de São Paulo desde 1988. “A gente aguarda um posicionamento da Segurança Pública para viabilizar o estudo com placas de sinalização de trânsito”, finaliza.

Sinalização será feita na próxima semana

A reclamação feita pela diretoria da escola foi encaminhada para a Secretaria de Segurança Pública, que promete implantar sinalização de trânsito a partir da próxima semana. O secretário de Segurança Moisés Furlan disse que o pedido já está no cronograma da pasta.

“Estamos aguardando a volta da zona azul para implantar a sinalização de trânsito, que já está em nosso planejamento e deve começar a partir da próxima semana. A sinalização inclui melhorias para aumentar a segurança para os alunos, inclusive com a criação de faixa exclusiva para as vans”, promete Furlan.