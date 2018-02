Falsos fisioterapeutas de posto médico roubam R$ 10 mil de idosa em Araras

Uma senhora de 76 anos, moradora da Vila Michielin, foi vítima de um casal de estelionatários no fim de semana. Os supostos criminosos se...

Uma senhora de 76 anos, moradora da Vila Michielin, foi vítima de um casal de estelionatários no fim de semana. Os supostos criminosos se passaram de fisioterapeutas de um posto de saúde da Prefeitura para roubar R$ 10 mil da vítima.

“Era sexta-feira, por volta das 17 horas, quando duas pessoas bateram na porta e disseram que eram fisioterapeutas do posto médico. Eles portavam um aparelho e disseram que faria uso dele para uma massagem fisioterapêutica”, afirmou a senhora à Polícia.

A vítima declarou no boletim de ocorrência que “é cadastrada no posto médico da Prefeitura, pois faz tratamento para diabetes e que tem problemas na coluna e sente muitas dores nas costas. A abordagem parecia lógica e permite que entrassem”, relata a ocorrência.

Já dentro da residência os supostos estelionatários pediram que a vítima se sentasse em uma cadeira e o indivíduo do sexo masculino passou a massagear os ombros e costas da senhora. Enquanto isso a outra pessoa, uma mulher, saiu. Algum tempo depois, ambos pediram que ela mesma se massageasse e disseram que voltariam logo.

A triste notícia para a vítima viria logo. Uma vizinha desconfiou quando viu o casal sair correndo e deixar a casa aberta.

Alertada, a vítima foi ao quarto e encontrou uma gaveta revirada e constatou que haviam roubado cerca de R$ 10 mil em dinheiro.

De acordo com a vítima que ambos aparentavam ter cerca de 40 anos. O homem pele branca, estatura alta e a mulher, pele morena, estatura mediana e cabelos na altura do ombro.

A Secretaria de Saúde, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), informou que nenhuma equipe de fisioterapeuta faz abordagem casa-a-casa. “Existe uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, no programa Melhor em Casa, para atendimento direto na residência do paciente. No entanto, é preciso estar cadastro na Saúde, os atendimentos são com hora e dia marcados e não existe atendimento porta-a-porta sem agendamento prévio”, citou a pasta.

(Luca Campagna)

