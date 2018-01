Falha nacional prejudicou distribuição de energia elétrica em Araras

Uma falha no Sistema Interligado Nacional de Transmissão de Energia Elétrica afetou 244 mil unidades consumidoras da Elektro neste domingo (28). O problema aconteceu...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma falha no Sistema Interligado Nacional de Transmissão de Energia Elétrica afetou 244 mil unidades consumidoras da Elektro neste domingo (28).

O problema aconteceu na manhã deste domingo e afetou Araras também e cidades vizinhas.

“O problema ocorreu às 11h57 e durou nove minutos. A atuação do primeiro estágio do ERAC, coordenado pelo ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, ocasionou o desligamento de 110 MWh de carga, o que corresponde a 7% da demanda média da Elektro”, divulgou a própria Elektro.

O processo de recomposição para a distribuidora foi finalizado às 12h06. Ou seja, depois de quase 10 minutos houve o restabelecimento de 244 mil clientes, localizados em dezenas de municípios – inclusos Araras e municípios da região como Cordeirópolis, Leme, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro e Santa Gertrudes.

Só na área atendida pela Elektro foram afetados clientes das cidades citadas e ainda de Apiaí, Artur Nogueira, Atibaia, Bertioga, Bom Jesus dos Perdões, Buritama, Cabreúva, Caieiras, Cajati, Cananéia, Castilho, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Dracena, Fernandópolis, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarujá, Iguape, Itanhaem, Itapeva, Jales, Jarinú, Jupiá, Miracatu, Mirandópolis, , Monguaguá, Nhadeara, Nova Avanhandava, Pariquera-Açu, Pirapozinho, Ribeirão Branco, e São João da Boa Vista.

“O ERAC é um sistema de proteção coordenado pelo ONS – Operador Nacional do Sistema, que determina cortes de carga seletiva às concessionárias de energia elétrica, em momentos em que há redução de geração no Sistema Interligado. Este sistema de proteção é necessário para preservação do restante do Sistema Elétrico Nacional”, justificou a Elektro.

A Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul e tem 2,5 milhões de clientes (em área de 6 milhões de habitantes).

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna