Falência múltipla de órgãos

“É provavelmente verdadeiro, como diz

Gore Vidal, que a literatura não carece

de escritores, mas talvez de leitores”.

Martin Amis

Meu contato imediato de quinto grau com um livro aconteceu por obra e graça de dona Nêta Lourenço Cautela, senhora que morava no quarteirão anterior ao de minha casa. Não me recordo como fui ter ao rés da paciência de nossa vizinha. Entenda-se ou não, o mesmo cérebro que armazena é o mesmo que descarta.

“A vantagem de ter péssima memória”, dizia Nietzsche, “é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez”. A constatação, é claro, não reeduca miolos preguiçosos, ainda mais quando eles já estão a dever algumas promissórias ao bom Deus.

Malgrado o lapsus memoriae, o certo é que tudo aconteceu na em época em que eu estava no segundo ano do curso primário. Vale dizer, eu não passava de um animalzinho xucro submetido àquele processo de amansamento que os pedagogos chamam de alfabetização.

Duas ou três vezes por semana dona Nêta franqueava-me o acesso a um móvel instalado na sala de sua casa bem ao lado de uma porta que dava acesso à sala de jantar da casa. Uma das divisões da mobília continha um tesouro: livros infantis, principalmente contos dos irmãos Grimm e fábulas de Hans Christian Andersen. Todos os exemplares continham ilustrações coloridas, detalhe que permitia minha imaginação dar vida à ficção.

Não será deduzir a maior o fato de que a sala da casa de dona Nêta foi a primeira biblioteca que frequentei. Sua generosa franquia produziu em mim um sentimento de gratidão que nunca pude externar a ela. Antes mesmo que eu concluísse o ensino fundamental, a família Cautela mudou-se para a capital, motivo pelo qual perdi o contato com aquela que, de alguma forma e certo desconto, inoculou o gosto pela leitura no menino mal saído do cueiro.

A experiência com livros levou-me aos gibis, revistas em quadrinhos consumidíssimas no tempo em que os bichos falavam e os homens apenas grunhiam. Caubóis, aventureiros, mágicos, heróis imortais, heróis com superpoderes e, como não, a turma que nasceu na prancheta de Walt Disney, aportavam mensalmente nas bancas espalhadas pelo patropi. Devorei muito gibi. Tantos que, se bem alinhados, dariam minimamente uma volta ao redor da Terra.

“Se você precisa parar um asteroide, /você chama o Superman, /se você precisa resolver um mistério, /você chama o Batman, /mas se você precisa acabar com uma guerra, /aí você chama a Mulher-Maravilha”. Com a garantia feita pela própria, quem haveria de duvidar?

Fato curioso aconteceu com Nyoka. Ela foi criada por Edgar Rice Burroughs como personagem do seriado Garota da Selva. Posteriormente ela saltou das telas para as histórias em quadrinhos, palmilhando uma trajetória diametralmente oposta à percorrida por outros heróis dos quadrinhos, ou seja, o voo dos quadrinhos para o cinema.

Essas lembranças jorram agora como se fossem uma hemorragia em lençol quando fico sabendo que no início desta semana a justiça decretou a falência da Laselva, rede de livrarias que durante décadas seduziu uma geração inteira com livros e revistas, entre as quais devem ser contabilizados os tão viciantes quão inigualáveis gibis.

Nossa civilização apresenta sinais claros de decrepitude, processo irreversível a esta altura do campeonato. A civilização atual entrou no estágio da falência múltipla de órgãos, e o óbito é só uma questão de tempo. Quem viver verá. E se arrependerá de ter olhos para ver.

É provavelmente verdadeiro, como diz Gore Vidal, que a literatura não carece de escritores, mas talvez de leitores. Como dizia o velho Sassaroli quando, apenas por provocação, perguntávamos se os doces que ele exibia no tabuleiro eram de fato caseiros, si non è vero è bene trovato.

Quanto ao resto, crianças, a História reprisa os eteceteras que nossa vista não alcança e nossos miolos insistem em não dar atenção. No popular, em “não ponhá reparo”.

