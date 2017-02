Falência do Estado na segurança pública

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) pode criar polêmica na grave crise na segurança pública em todo o Brasil, principalmente no setor carcerário....

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) pode criar polêmica na grave crise na segurança pública em todo o Brasil, principalmente no setor carcerário. A mais alta corte obrigou o governo do Estado do Mato Grosso do Sul a indenizar, em dinheiro, um preso que era mantido em situação degradante no presídio de Corumbá.

Pela decisão, o Estado deverá pagar R$ 2 mil para o detento que ficou em uma cela superlotada. A decisão é nova em um país que sofre uma grave crise no setor, que se intensificou em janeiro com rebeliões, mortes e cenas bárbaras. Ela escancara ainda mais a situação, pois em todo o território nacional nem o cidadão livre e nem o encarcerado sentem-se seguros.

Outro fator é que a decisão pode ser repetida em todo o Brasil e abre espaço para outras semelhantes, que já tramitam na Justiça. Com a quarta maior população carcerária do planeta – mais de 700 mil detentos, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) –, é possível visualizar no horizonte o quanto que o Estado terá que desembolsar pela falta de estrutura no sistema prisional.

São poucas as cadeias que não estão superlotadas e a própria ministra do STF, Carmem Lúcia, verificou a situação de algumas pessoalmente. A superlotação também afeta o Estado de São Paulo, que tem um dos melhores sistemas prisionais do Brasil.

Para alguns juristas, a decisão do STF pode incentivar o governo a abrir os olhos para a situação e muitos vêem a decisão como positiva, pois finalmente o judiciário entrou na briga para escancarar a falência na área da segurança pública.

Já, para outros, a decisão pode piorar ainda mais o caos do sistema – que parece ser amenizado pelo presidente Michel Temer (PMDB), mesmo diante da evidente crise. Até o momento, nem o Depen (Departamento Penitenciário Nacional) e nem a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo) se manifestaram sobre a decisão do STF.

Já o governo federal alertou, por meio da AGU (Advocacia Geral da União), que os recursos destinados às indenizações de presos poderiam ser utilizados no aperfeiçoamento do sistema.

Pois bem. É neste ponto que o próprio governo deixa de responder a questão da destinação dos milhões de reais que são investidos no sistema prisional, mas que mesmo assim segue em situação medieval. O Estado segue sem oferecer um sistema que realmente reinsira o detento na sociedade.

Enquanto isso, as grandes facções criminosas seguem mais ativas e organizadas dentro das prisões, que são verdadeiras escolas para o crime. Agora, com direito a indenização.