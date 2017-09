Falecimentos – do dia 4 a 6 de setembro

Irineu Lopes da Silva, aos 64 anos, casado. Residia na Rua Manoel Buzolin, 61, Jardim Buzolin. Faleceu no dia 6 de setembro e foi...

Irineu Lopes da Silva, aos 64 anos, casado. Residia na Rua Manoel Buzolin, 61, Jardim Buzolin. Faleceu no dia 6 de setembro e foi sepultado no dia 7 de setembro, às 11h, no Cemitério Municipal.

Pedro Penha Bernardo, aos 64 anos, casado. Residia na Rua Olivério Morgado, 233, Parque Tiradentes. Faleceu e foi sepultado no dia 6 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Maria Luiza Antonholi dos Santos, aos 68 anos, casada. Residia na Rua Paschoal Batel, 71, Jardim Santa Marta. Faleceu e foi sepultada no dia 5 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Julio Gabriel Mineiro Caetano, aos 67 anos, casado. Residia na Rua Cecília Bolles Spatti, 121, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 5 de setembro e foi sepultado no dia 6 de setembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Marcos Roberto Carrocini Foler, aos 48 anos, casado. Residia na Rua Venâncio Padula, 435, Jardim Cândida. Faleceu no dia 4 de setembro e foi sepultado no dia 5 de setembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Elizabeth de Oliveira Lopes Cripa, aos 60 anos, casada. Residia na Rua Silvio Corghi, 294, Heitor Villa-Lobos. Faleceu no dia 4 de setembro e foi sepultada no dia 5 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Marilena Giffoni Pinto, aos 58 anos, solteira. Residia na Rua Santa Cruz, 85, Centro. Faleceu no dia 4 de setembro e foi sepultada no dia 5 setembro, às 15h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.