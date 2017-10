Falecimentos – de 9 a 13 de outubro

Bruno Leonardo Pitério, aos 30 anos, solteiro. Residia na Rua Professor Manoel Moita Filho, 456, Jardim das Nações. Faleceu e foi sepultado no dia...

Bruno Leonardo Pitério, aos 30 anos, solteiro. Residia na Rua Professor Manoel Moita Filho, 456, Jardim das Nações. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de outubro, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Clodomiro de Carvalho, aos 55 anos, casado. Residia na Rua Olavo Bilac, 391, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 12 de outubro e foi sepultado no dia 13 de outubro, às 14h, no Cemitério Municipal.

João Moacir Manoel, aos 86 anos, viúvo. Residia na Rua Paraíba, 398, Parque Industrial. Faleceu no dia 12 de outubro e foi sepultado no dia 13 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Bruno Chicone, aos 92 anos, casado. Residia na Rua São Francisco, 113, Jardim Bom Jesus de Pirapora. Faleceu no dia 11 de outubro e foi sepultado no dia 12 de outubro, às 13h, no Cemitério Municipal.