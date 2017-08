Falecimentos – de 9 a 11 de agosto

Noel de Andrade Carvalho, aos 28 anos, solteiro. Residia na Rua Ângelo Guirandini, 519, Jardim das Orquídeas. Faleceu e foi sepultado no dia 11...

Compartilhe em suas redes sociais!

Noel de Andrade Carvalho, aos 28 anos, solteiro. Residia na Rua Ângelo Guirandini, 519, Jardim das Orquídeas. Faleceu e foi sepultado no dia 11 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Luiz Campagnolli, aos 86 anos, casado. Residia na Rua Fortaleza, 35, Jardim Novo Cândida. Faleceu e foi sepultado no dia 11 de agosto, às 13h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Maria Aparecida Furlan, aos 65 anos, divorciada. Residia na Rua Brasília, 138, Centro. Faleceu e foi sepultada no dia 10 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Geraldo Borba, aos 85 anos, viúvo. Residia na Rua Francisco Pohl, 112, Parque das Árvores. Faleceu no dia 10 de agosto e foi sepultado no dia 11 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Leonardo Pinto, aos 40 anos, solteiro. Residia na Rua José Bonifácio de Andrade e Silva, 141, Jardim Santa Rita, Leme. Faleceu no dia 9 de agosto e foi sepultado no dia 10 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal de Araras.