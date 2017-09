Falecimentos – de 8 a 11 de setembro

Valter de Paula Rosa, aos 73 anos, divorciado. Residia na Rua do Carpinteiro, 490, José Ometto 1. Faleceu no dia 10 de setembro e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Valter de Paula Rosa, aos 73 anos, divorciado. Residia na Rua do Carpinteiro, 490, José Ometto 1. Faleceu no dia 10 de setembro e foi sepultado no dia 11 de setembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Benedito Salvador Mariano, aos 65 anos, casado. Residia na Rua do Motorista, 44, José Ometto 1. Faleceu e foi sepultado no dia 9 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Laurinda Melão Santos, aos 79 anos, viúva. Residia na Rua Silva Jardim, 820, Centro. Faleceu no dia 8 de setembro e foi sepultada no dia 9 de setembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Domingos Agustinho de Lima, aos 56 anos, divorciado. Residia na Rua Armindo dos Santos Muniz, 270, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 8 de setembro e foi sepultado no dia 9 de setembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Rubens de Lima, aos 82 anos, viúvo. Residia na Rua José Claudinei Michelin, 119, Center Martini. Faleceu no dia 8 de setembro e foi sepultado no dia 9 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.