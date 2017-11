José Antonio da Costa, aos 49 anos, solteiro. Residia na Rua Hugo de Campos Martins, 601, José Ometto 2. Faleceu no dia 9 de...

José Antonio da Costa, aos 49 anos, solteiro. Residia na Rua Hugo de Campos Martins, 601, José Ometto 2. Faleceu no dia 9 de novembro e foi sepultado no dia 10 de novembro, às 9h, no Cemitério Municipal.