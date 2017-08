Falecimentos – de 7 a 9 de agosto

Gabriel Ciriaco Elias, aos 20 anos, solteiro. Residia na Rua Otávio Nucci, 257, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 8 de agosto e sepultado...

Gabriel Ciriaco Elias, aos 20 anos, solteiro. Residia na Rua Otávio Nucci, 257, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 8 de agosto e sepultado no dia 10 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Joaquim Antonio dos Santos, aos 85 anos, viúvo. Residia na Rua Cisne, 170, Narciso Gomes. Faleceu e foi sepultado no dia 9 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Iris Vitória da Costa, aos zero ano. Residia na Rua Maria Amélia Orzari, 21, Parque Tiradentes. Faleceu e foi sepultada no dia 8 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Francisco Marques, aos 78 anos, casado. Residia na Rua Oswaldo Spettloser, 250, Jardim Nova República, São João da Boa Vista/SP. Faleceu no dia 7 de agosto e foi sepultado no dia 8 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal de Araras.

Sebastiana Giovana, aos 75 anos, casada. Residia na Rua José Garcia Simões, 94, Jardim Maria Luiza. Faleceu no dia 7 de agosto e foi sepultada no dia 8 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.

Mônica Jocasta Nicomedes, aos 29 anos, solteira. Residia na Rua Irmão Francisco Canossiano, 76, Residencial Prefeito Warley Colombini. Faleceu no dia 7 de agosto e foi sepultado no dia 8 de agosto no Cemitério Municipal. A Funerária não informou horário do sepultamento.