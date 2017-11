Falecimentos – de 7 a 8 de novembro

Claúdio Antonio Delbel, aos 62 anos, separado. Residia na Rua Joana Maynard, 1271, José Ometto 4. Faleceu no dia 7 de novembro e foi...

Claúdio Antonio Delbel, aos 62 anos, separado. Residia na Rua Joana Maynard, 1271, José Ometto 4. Faleceu no dia 7 de novembro e foi sepultado no dia 8 de novembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Paula Sabrina Paris, aos 34 anos, solteira. Residia na Rua Luiz Côrrea de Almeida, 94, Jardim Letícia, Leme. Faleceu no dia 7 de novembro e foi sepultada no dia 8 de novembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Janaina Bertoline da Cruz, aos 35 anos, casada. Residia na Avenida Presidente Costa e Silva, 121. Faleceu no dia 7 de novembro e foi sepultada no dia 8 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Cecila Buzo Malvestite, aos 95 anos, viúva. Residia na Rua das Angélicas, 429, Centro, Conchal. Faleceu no dia 7 de novembro e foi sepultada no dia 8 de novembro, às 10h, no Cemitério Municipal.