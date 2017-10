Falecimentos – de 6 a 9 de outubro

José Luiz Vaz, aos 61 anos, solteiro. Residia na Rua José Costa, 513, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 8 de outubro...

José Luiz Vaz, aos 61 anos, solteiro. Residia na Rua José Costa, 513, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 8 de outubro e foi sepultado no dia 9 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

José Francisco dos Santos, aos 62 anos. Residia na Rua Luiz Cassonato, 285, Parque das Árvores. Faleceu no dia 8 de outubro e foi sepultado no dia 9 de outubro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Edgar Rogério Moura, aos 34 anos, solteiro. Residia na Rua Paraíba, 51, Parque Industrial. Faleceu no dia 7 de outubro e foi sepultado no dia 8 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Nelson Lavoura, aos 84 anos, casado. Residia na Rua Porto Alegre, 170, Jardim Cândida. Faleceu no dia 7 de outubro e foi sepultado no dia 8 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Helena da Conceição Cason Chignolli, aos 94 anos, viúva. Residia no Sítio Santa Luzia, 950, Elihu Root, zona rural. Faleceu e foi sepultada no dia 8 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

José Ursulino da Silva, aos 75 anos, casado. Residia na Rua da Consolação, 77, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 6 de outubro e foi sepultado no dia 7 de outubro, às 15h, no Cemitério Municipal.