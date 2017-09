Falecimentos – de 6 a 8 de setembro

Antenor Mercadante, aos 71 anos, divorciado. Residia na Rua Duque de Caxias, 132, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultado no dia 8 de setembro,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Antenor Mercadante, aos 71 anos, divorciado. Residia na Rua Duque de Caxias, 132, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultado no dia 8 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Eva Aparecida Adorno Martins Ortega, aos 73 anos, casada. Residia na Rua Hermegildo Simioni, 584, Jardim Itapuã. Faleceu no dia 6 de setembro e foi sepultada no dia 7 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.