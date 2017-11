Falecimentos – de 6 a 7 de novembro

Falecimentos 7 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

João Tofollo, aos 85 anos, casado. Residia na Rua Duque de Caxias, 53, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 6 de novembro e foi sepultado no dia 7 de novembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Ovidio Rubini, aos 79 anos, casado. Residia na Rua João Luzetti, 294, Jardim Terras de Carolina. Faleceu no dia 6 de novembro e foi sepultado no dia 7 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Valdelei Bueno de Camargo, aos 53 anos, viúvo. Residia na Rua Euzébio Cosmo, 75, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 6 de novembro e foi sepultado no dia 7 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.