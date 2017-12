Falecimentos – de 4 a 8 de dezembro

Olga Belatini Bonini, aos 87 anos, viúva. Residia na Rua Nações Unidas, 110, Centro. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultada no...

Olga Belatini Bonini, aos 87 anos, viúva. Residia na Rua Nações Unidas, 110, Centro. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultada no dia 8 de dezembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Wartuir Gonçalves de Menezes, aos 73 anos, casado. Residia na Rua São Paulo, 309, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultado no dia 8 de dezembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Waldemar Nintz, aos 75 anos, separado. Residia na Rua do Metalúrgico, 575, José Ometto. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultado no dia 8 de dezembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Maria Tereza Curioni Buzon, aos 52 anos, solteira. Residia na Rua Lourenço Dias, 15, Centro. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultada no dia 8 de dezembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Valter Dorival Zanon, aos 64 anos, casado. Residia na Avenida Capitão Arthur dos Santos, 297, Vila Bressan. Faleceu no dia 7 de dezembro e foi sepultado no dia 8 de dezembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Jair Palma, aos 68 anos, viúvo. Residia na Rua Goiás, 131, Parque Industrial. Faleceu e foi sepultado no dia 6 de dezembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Luiz Baghin, aos 84 anos, viúvo. Residia na Rua Brasília, 204, Centro. Faleceu no dia 6 de dezembro e foi sepultado no dia 7 de dezembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Conceição Aparecida Miano Haas, aos 52 anos, casada. Residia na Rua Doutor Rocha Lima, 937, Jardim Adalgisa, Araraquara/SP. Faleceu no dia 5 de dezembro e foi sepultada no dia 6 de dezembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Carmelita França Paiva, aos 68 anos, viúva. Residia na Rua Senador Lacerda Franco, 96, Centro. Faleceu no dia 5 de dezembro e foi sepultada no dia 6 de dezembro, às 16h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Bruno de Souza Lima, aos 82 anos, casado. Residia na Avenida Presidente Café Filho, 329, Narciso Gomes. Faleceu no dia 4 de dezembro e foi sepultado no dia 5 de dezembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Maria Joana Benicio, aos 97 anos, viúva. Residia na Rua Santa Cruz, 369, Centro. Faleceu no dia 4 de dezembro e foi sepultada no dia 5 de dezembro, às 16h, no Cemitério Municipal.