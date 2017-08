Falecimentos – De 4 a 7 de agosto

Therezinha Brandt Pedro, aos 80 anos, viúva. Residia na Rua do Motorista, 509, José Ometto 1. Faleceu no dia 7 de agosto e foi...

Therezinha Brandt Pedro, aos 80 anos, viúva. Residia na Rua do Motorista, 509, José Ometto 1. Faleceu no dia 7 de agosto e foi sepultada no dia 8 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.

José Carlos Luzette, aos 56 anos, casado. Residia na Rua dos Voluntários de 32, 5, Jardim Cândida. Faleceu e foi sepultado no dia 7 de agosto, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Itália Aparecida Cazarin Curtolo, aos 70 anos, viúva. Residia na Rua Melânia Baraldi Maróstica, 71, Parque das Árvores. Faleceu no dia 6 de agosto e foi sepultada no dia 7 de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Ondina Raimundo Gomes, aos 79 anos, viúva. Residia na Rua Rosa Peixoto Grachet, 338, Jardim Costa Verde. Faleceu no dia 6 de agosto e foi sepultada no dia 7 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Lauro Milaré, aos 83 anos, casado. Residia na Rua Willis Roberto Danks, 336, Jardim Pirituba, São Paulo/SP. Faleceu no dia 6 de agosto e foi sepultado no dia 7 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal de Araras.

Benedito Jorge Barboza Alves, aos 51 anos, casado. Residia na Rua Antonio Roveroni, 129, Jardim Copacabana. Faleceu no dia 6 de agosto e foi sepultado no dia 7 de agosto, às 11h, no Cemitério Municipal.

Sebastião Marques da Silva, aos 77 anos, casado. Residia na Rua 9 de Julho, 48, Jardim São Benedito. Faleceu e foi sepultado no dia 6 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Thereza Odaissa Costa, aos 80 anos, solteira. Residia na Avenida Presidente Dutra, 256, Narciso Gomes. Faleceu no dia 5 de agosto e foi sepultada no dia 6 de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Antonio Aparecido Faccin, aos 74 anos, casado. Residia na Rua Pedro Piratelli, 181, Jardim Santa Marta, Leme. Faleceu no dia 5 de agosto e foi sepultado no dia 6 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal de Araras.

Fernandes Carreiro, aos 81 anos, viúvo. Residia na Rua Venâncio Padula, 130, Jardim Cândida. Faleceu e foi sepultado no dia 5 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Everton Fernando Doná, aos 32 anos, solteiro. Residia na Rua João Buzo, 965, Jardim Nova Olinda. Faleceu no dia 4 de agosto e foi sepultado no dia 6 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Joana Marques Esporta, aos 78 anos, viúva. Residia na Rua Augusto Metzner, 130, Parque das Árvores. Faleceu e foi sepultada no dia 5 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Daniel Theodoro da Silva, aos 39 anos, solteiro. Residia na Rua Silvio Gagliardi, 280, Jardim Luiza Maria. Faleceu no dia 4 de agosto e foi sepultado no dia 5 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Almi Ribeiro dos Santos, aos 41 anos, solteiro. Residia na Rua Lilian Talita Maria, Jardim Morumbi. Faleceu no dia 4 de agosto e foi sepultado no dia 5 de agosto, às 10h30, no Cemitério Municipal.