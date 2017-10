Osmar Siqueira, aos 78 anos, viúvo. Residia na Rua Antonio Pinton, 181, Vila Bressan. Faleceu no dia 5 de outubro e foi sepultado no...

