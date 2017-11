Falecimentos – de 31 de outubro a 1º de novembro

Falecimentos 1 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Anna de Souza, aos 82 anos, casada. Residia na Rua da Consolação, 270, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 31 de outubro e foi sepultada no dia 1º de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Glaucia Maria Braz Martoni, aos 68 anos, casada. Residia na Rua Pirassununga, 20, Jardim Santa Rosa. Faleceu no dia 31 de outubro e foi sepultada no dia 1º de novembro, às 13h30, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.