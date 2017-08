Falecimentos – De 31 de julho a 2 de agosto

Apparecida Luccas Oliveira, aos 91 anos, viúva. Residia na Rua Nações Unidas, 105, Centro. Faleceu no dia 2 de agosto e foi sepultada no...

Benedito Ramos da Silva, aos 75 anos, viúvo. Residia na Rua Bauru, 759, Jardim São João. Faleceu no dia 2 de agosto e será sepultado no dia 3 de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Horlando Martoni, aos 79 anos, separado. Residia na Rua do Uirapuru, 157, Jardim São Joaquim, Leme. Faleceu e foi sepultado no dia 2 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal de Araras.

Ruy Maranho, aos 96 anos, viúvo. Residia na Rua Alpheo Francisco Morandim, 18, Bosque de Versalles. Faleceu no dia 1º de agosto e foi sepultado no dia 2 de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Dirma Teresa Claudino, aos 81 anos, viúva. Residia na Rua das Glicínias, 50, Jardim São Nicolau. Faleceu no dia 31 de julho e foi sepultada no dia 1º de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.

Leonilda Ivone Romanzini Sturaro, aos 87 anos, viúva. Residia na Rua Mogi Mirim, 67, Centro. Faleceu no dia 31 de julho e foi sepultada no dia 1º de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal.

Bruno Tharik Barboza Lauriano, aos 17 anos, solteiro. Residia na Rua José Otávio Fontanetti, 1.259, Jardim Dalla Costa. Faleceu no dia 31 de julho e foi sepultado no dia 1º de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Marcelo Eduardo Moraes, aos 39 anos, solteiro. Residia na Rua do Mecânico, 162, José Ometto 1. Faleceu no dia 31 de julho e foi sepultado no dia 1º de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.