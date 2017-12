Falecimentos – de 30 de novembro a 1º de dezembro

Benedito Rocha, aos 64 anos, divorciado. Residia na Rua Manoel Félix Filho, 38, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 30 de novembro e foi sepultado...

Benedito Rocha, aos 64 anos, divorciado. Residia na Rua Manoel Félix Filho, 38, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 30 de novembro e foi sepultado no dia 1º de dezembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Lourdes Leite Zottin, aos 79 anos, casada. Residia na Rua Minas Gerais, 533, Jardim Marabá. Faleceu e foi sepultada no dia 30 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Thomas Pondaco Gonsales, aos 33 anos, solteiro. Residia na Rua Rubens Bueno, 54, Jardim do Lago Azul. Faleceu no dia 30 de novembro e foi sepultado no dia 1º de dezembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Angelina Ucella Cardoso, aos 98 anos, viúva. Residia na Rua José Wolf, 257, Parque das Árvores. Faleceu no dia 30 de novembro e foi sepultada no dia 1º de dezembro, às 10h, no Cemitério Municipal.