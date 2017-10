Falecimentos – de 30 a 31 de outubro

Falecimentos 31 de outubro de 2017 Tribuna do Povo

Rose de Souza Pinto da Fonseca, aos 47 anos, casada. Residia na Chácara das Grevilhas, Elihu Root. Faleceu no dia 30 de outubro e foi sepultada no dia 31 de outubro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Claudiner da Costa, aos 49 anos, casada. Residia na Rua Otávio Daltro, 225, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 30 de outubro e foi sepultada no dia 31 de outubro, às 10h, no Cemitério Muncicipal.

Cecilia Rosa, aos 81 anos, viúva. Residia na Rua Domingos Marcucci, 22, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 30 de outubro e foi sepultada no dia 31 de outubro, às 13h, no Cemitério Municipal.