Falecimentos – de 3 a 6 de novembro

Edna Aparecida Maciel, aos 53 anos, solteira. Residia na Rua Imperatriz Leopoldina, 190, Jardim Abolição de Lourenço Dias. Faleceu no dia 4 de novembro e foi sepultada no dia 5 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Luiza Augusta Menon Papesso, aos 67 anos, casada. Residia na Rua Francisco Cressoni, 467, Parque Tiradentes. Faleceu e foi sepultada no dia 4 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

João Albertino, aos 87 anos, viúvo. Residia na Rua Vicente Padovani, 651, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultado no dia 4 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Gilda Izabel De Lima Keffer Rauss, aos 55 anos, casada. Residia na Rua Primo Santo Antonio, 52, Jardim Cândida. Faleceu no dia 3 de novembro e foi sepultada no dia 4 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Verônica do Carmo Lima dos Santos, aos 61 anos, casada. Residia na Rua Hélio da Silva, 290, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 3 de novembro e foi sepultada no dia 4 de novembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Antonio dos Santos, aos 78 anos, viúvo. Residia na Rua Presidente Roosevelt, 21, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 3 de novembro e foi sepultado no dia 4 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Angelo Rocco Carminatti, aos 90 anos, viúvo. Residia na Rua Vital Brasil, 31, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 3 de novembro e foi sepultado no dia 4 de novembro, às 12h, no Cemitério Municipal.