Falecimentos – De 3 a 4 de agosto

Fabiano Alexandre de Moraes, aos 37 anos, divorciado. Residia na Rua Edmar Luz, 107, Residencial Prefeito Milton Severino. Faleceu no dia 3 de agosto...

Compartilhe em suas redes sociais!

Fabiano Alexandre de Moraes, aos 37 anos, divorciado. Residia na Rua Edmar Luz, 107, Residencial Prefeito Milton Severino. Faleceu no dia 3 de agosto e foi sepultado no dia 4 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Josué Paulo da Costa, aos 61 anos, divorciado. Residia na Rua Luiz Stefani, 486, Vila Dona Rosa Zurita. Faleceu no dia 3 de agosto e foi sepultado no dia 4 de agosto, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Maria Divina da Silva Carmello, aos 85 anos, viúva. Residia na Rua Hermenegildo Simioni, 584, Jardim Itapuã. Faleceu e foi sepultada no dia 3 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Jair Aparecido Gomes, aos 69 anos, casado. Residia na Rua Orfeu Colombini, 134, Parque das Árvores. Faleceu e foi sepultado no dia 3 de agosto, às 16h30, no Cemitério Municipal.