Falecimentos – de 29 de agosto a 1º de setembro

Raimundo Rosa dos Santos, aos 75 anos, casado. Residia na Rua Lázaro Lopes, 38, José Ometto 2. Faleceu e foi sepultado no dia 1º de setembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Etelvina Fernandes Fogagnolli, aos 83 anos, viúva. Residia na Rua Carolina Augusta, 183, Bom Jesus. Faleceu no dia 31 de agosto e foi sepultada no dia 1º de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Maria Augusta Gandini Modesto, aos 98 anos, viúva. Residia na Rua Nunes Machado, 813, Centro. Faleceu e foi sepultada no dia 31 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Wilson Zutin, aos 76 anos, solteiro. Residia na Rua das Mangueiras, 50, Jardim Nova Araras. Faleceu e foi sepultado no dia 31 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

João Roberto de Góes, aos 66 anos, casado. Residia na Rua Armando Salles de Oliveira, 643, Centro. Faleceu no dia 30 de agosto e foi sepultado no dia 31 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.