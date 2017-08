Falecimentos – de 29 a 30 de agosto

Maria Aparecida Doná, aos 77 anos, divorciada. Residia na Rua Primo Santo Antonio, 470, Jardim Cândida. Faleceu no dia 30 de agosto e será...

Maria Aparecida Doná, aos 77 anos, divorciada. Residia na Rua Primo Santo Antonio, 470, Jardim Cândida. Faleceu no dia 30 de agosto e será sepultada no dia 31 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal.

Antonia Sanfelice Cavalheiro, aos 91 anos, viúva. Residia na Rua Gerolamo Gaino, 140, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 29 de agosto e foi sepultada no dia 30 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

José Bombonato, aos 85 anos, casado. Residia na Rua Pedro Feres, 290, Jardim Cândida. Faleceu no dia 29 de agosto e foi sepultado no dia 30 de agosto, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Célia Antonia Furlan, aos 55 anos, divorciada. Residia na Avenida Romana Ometto, 140, Jardim Cândida. Faleceu no dia 29 de agosto e foi sepultada no dia 30 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.