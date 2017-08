Falecimentos – De 28 de julho a 31 de julho

Aparecida Gomes Salomé, aos 92 anos, viúva. Residia na Rua Santa Cruz, 336, Centro. Faleceu dia 28 e sepultada dia 29, às 9h, no...

Compartilhe em suas redes sociais!

Aparecida Gomes Salomé, aos 92 anos, viúva. Residia na Rua Santa Cruz, 336, Centro. Faleceu dia 28 e sepultada dia 29, às 9h, no Cemitério Municipal.

Maria Nely Rodrigues Pinto Silva, aos 50 anos, casada. Residia na Rua das Rosas, 261, Jardim Sobradinho. Faleceu no dia 27 de julho e foi sepultada no dia 28 de julho, às 9h, no Cemitério Municipal.

Amaro da Silva, aos 88 anos, viúvo. Residia na Rua Paraíba, 110, Parque Industrial. Faleceu no dia 27 de julho e foi sepultado dia 28, às 15h, no Cemitério Municipal.

Gervázio Buzo Zambon, aos 81 anos, casado. Residia na Rua José Bonifácio, 331, Centro. Faleceu no dia 26 de julho e foi sepultado no dia 27 de julho, às 10h, no Cemitério Municipal.

Antonio Martini, aos 77 anos, viúvo. Residia na Rua dos Crisântemos, 299, Jardim Nova Leme, Leme. Faleceu e foi sepultada no dia 28 de julho, às 17h, no Cemitério Municipal de Araras.

Fábio Uehara da Silva, aos 45 anos, casado. Residia na Avenida Fábio da Silva Prado, 1.450, Jardim Colina Verde. Faleceu no dia 29 de julho e foi sepultado no dia 30 de julho, às 9h, no Cemitério Municipal.

Lázara Marçal Falção, aos 88 anos, viúva. Residia na Rua Armindo dos Santos Muniz, 92, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 30 de julho e sepultada dia 31, às 16h, no Cemitério Municipal.