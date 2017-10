Falecimentos – de 27 a 30 de outubro

Irma Marques Migliati, aos 73 anos, viúva. Residia na Rua Rio Grande do Sul, 25, Parque Industrial. Faleceu no dia 29 de outubro e...

Irma Marques Migliati, aos 73 anos, viúva. Residia na Rua Rio Grande do Sul, 25, Parque Industrial. Faleceu no dia 29 de outubro e foi sepultada no dia 30 de outubro, às 14h, no Cemitério Municipal.

José Ragonha, aos 73 anos, viúvo. Residia na Rua Antenor Beraldo, 121, Vila Madalena de Canossa. Faleceu no dia 28 de outubro e foi sepultado no dia 29 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Olindo Martins, aos 92 anos, viúvo. Residia na Rua Nunes Machado, 1095, Centro. Faleceu no dia 28 de outubro e foi sepultado no dia 29 de outubro, às 12h, no Cemitério Municipal.