Falecimentos – de 27 a 30 de novembro

Falecimentos 29 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Aparecido Felipe, aos 80 anos, casado. Residia na Rua Carlina Picolo dos Passos, 321, Jardim das Nações. Faleceu no dia 29 de novembro e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Aparecido Felipe, aos 80 anos, casado. Residia na Rua Carlina Picolo dos Passos, 321, Jardim das Nações. Faleceu no dia 29 de novembro e foi sepultado no dia 30 de novembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Sebastião Dupper, aos 67 anos, solteiro. Residia na Rua Rouxinol, 101, Narciso Gomes. Faleceu e foi sepultado no dia 29 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Ferdinando Faggion, 91 anos, casado. Residia na Rua Venâncio Padula, 281, Jardim Cândida. Faleceu no dia 28 de novembro e foi sepultado no dia 29 de novembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Giorgina Rodrigues Gomes, aos 87 anos, viúva. Residia na Fazenda Riachuelo, zona rural. Faleceu no dia 27 de novembro e foi sepultada no dia 28 de novembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Claudenir de Freitas, aos 55 anos, solteiro. Residia no Sítio Mata Negra, zona rural. Faleceu e foi sepultado no dia 27 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

André do Prado, aos 32 anos, solteiro. Residia na Rua Albino Franzini, 28, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 27 de novembro e foi sepultado no dia 28 de novembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

José Luiz da Silva, aos 59 anos, solteiro. Residia na Rua Mogi das Cruzes, 30, Vila Santo Antonio. Faleceu no dia 27 de novembro e foi sepultado no dia 28 de novembro, às 8h30, no Cemitério Municipal.