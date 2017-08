Falecimentos – de 25 a 28 de agosto

Ruth Leme Alvarenga, aos 66 anos, viúva. Residia na Rua Joaquim Pereira, 417, Heitor Villa-Lobos. Faleceu no dia 28 de agosto e foi sepultada...

Ruth Leme Alvarenga, aos 66 anos, viúva. Residia na Rua Joaquim Pereira, 417, Heitor Villa-Lobos. Faleceu no dia 28 de agosto e foi sepultada no dia 29 de agosto, às 7h30, no Cemitério Municipal.

Jair Lanza, aos 67 anos, casado. Residia na Rua dos Pinheirais, 49, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultado no dia 27 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Nair Cardoso Augusto, aos 53 anos, solteiro. Residia na Rua do Eletricista, 442, José Ometto 1. Faleceu e foi sepultada no dia 27 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Maria Darzisi Pesce Tofolli, aos 75 anos, viúva. Residia na Rua Belo Horizonte, 532, Jardim Novo Cândida. Faleceu no dia 27 de agosto e foi sepultada no dia 28 de agosto, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Eva Aparecida Guariento Dos santos, aos 43 anos, casada. Residia na Rua Patativa, 151, Narciso Gomes. Faleceu no dia 27 de agosto e foi sepultada no dia 28 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal.

Severino Dias da Silva, aos 77 anos, casado. Residia na Rua Orlando Gasparoto, 54, Jardim Alvorada. Faleceu e foi sepultado no dia 27 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Francisco Carlos Pereira de Souza, aos 56 anos, casado. Residia na Rua Santa Catarina, 561, Parque Industrial. Faleceu no dia 27 de agosto e foi sepultado no dia 28 de agosto, às 15h30, no Cemitério Municipal.

Maria Helena Curtolo, aos 63 anos, solteira. Residia na Rua Cândida Lacerda, 59, Centro. Faleceu no dia 27 de agosto e foi sepultada no dia 28 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Novile Fabricio dos Santos, aos 76 anos, casado. Residia na Rua Mogi Mirim, 85, Jardim Rollo. Faleceu no dia 27 de agosto e foi sepultado no dia 28 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.

Edson Antonio Bertolini, aos 62 anos, divorciado. Residia na Rua Visconde do Rio Branco, 61, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 26 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

João Adalberto Canelli, aos 60 anos, casado. Residia na Rua Frei Galvão, 28, Centro. Faleceu no dia 26 de agosto e foi sepultado no dia 27 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Rogério Márcio Alves, aos 45 anos, solteiro. Residia na Rua Cisne, 121, Narciso Gomes. Faleceu no dia 25 de agosto e foi sepultado no dia 26 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Antonio Alves da Graça, aos 68 anos, casado. Residia na Rua Dolores Romero, 300, Parque Jacarandá, Taboão da Serra/SP. Faleceu no dia 25 de agosto e foi sepultado no dia 26 de agosto, às 12h30, no Cemitério Municipal.

Francisco Salles da Silva, aos 59 anos, casado. Residia na Rua Lilian Talita Maria, 156, Jardim Morumbi. Faleceu no dia 25 de agosto e foi sepultado no dia 26 de agosto, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Edson Alves dos Santos, aos 27 anos, casado. Residia na Rua Tecelã, José Ometto 1. Faleceu no dia 25 de agosto e foi sepultado no dia 27 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.