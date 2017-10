Falecimentos – de 25 a 27 de outubro

Aimore Zague, aos 74 anos, casado. Residia na Rua Castro Alves, 393, Jardim Bom Jesus. Faleceu e foi sepultado no dia 27 de outubro,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Aimore Zague, aos 74 anos, casado. Residia na Rua Castro Alves, 393, Jardim Bom Jesus. Faleceu e foi sepultado no dia 27 de outubro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Francisca Pires da Silva, aos 66 anos, divorciada. Residia na Avenida M-17, 1.032, Jardim Cervezão, Rio Claro. Faleceu e foi sepultada no dia 27 de outubro, às 15h, no Cemitério Municipal de Araras.

Altemir Arozio, aos 49 anos, solteiro. Residia na Rua Afonso Bueno, 221, Jardim Cândida. Faleceu no dia 26 de outubro e foi sepultado no dia 27 de outubro, às 11h, no Cemitério Municipal.

Lucas Cauã Gonçalves, aos 17 anos, solteiro. Residia na Rua Wadih George Hoche, 58, Parque Tiradentes. Faleceu e foi sepultado no dia 26 de outubro, às 17h, no Cemitério Municipal.