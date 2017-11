Falecimentos – de 24 a 27 de novembro

Falecimentos 27 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Lazaro Marques, aos 83 anos, solteiro. Residia na Rua Chile, 50, Vila Michielin. Faleceu no dia 26 de novembro e foi sepultado no dia 27 de novembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Antonio Bianchini, aos 83 anos, viúvo. Residia na Rua das Primaveras, 100, Jardim São Nicolau. Faleceu e foi sepultado no dia 26 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Lelio Silva, aos 78 anos, casado. Residia na Rua Silva Jardim, 812, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 26 de novembro, às 15h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Ademir Rodrigues, aos 64 anos, casado. Residia na Rua Irmã Diva Patarra, 564, Jardim Piratininga. Faleceu e foi sepultado no dia 25 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.