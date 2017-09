Falecimentos – de 23 a 25 de setembro

Cleber Souza Silva, aos 34 anos, divorciado. Residia na Rua Augusto Júnior, 29, Bosque de Versalles. Faleceu no dia 25 de setembro e foi...

Cleber Souza Silva, aos 34 anos, divorciado. Residia na Rua Augusto Júnior, 29, Bosque de Versalles. Faleceu no dia 25 de setembro e foi sepultado no dia 26 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Gilberto Aparecido Camargo, aos 50 anos, solteiro. Residia na Rua Joaquim Oliveira, 72, Jardim Santa Olívia. Faleceu e foi sepultado no dia 25 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Pedro Gonçalves, aos 84 anos, casado. Residia na Rua Durval Cardoso, 64, Jardim Guarani, Campinas/SP. Faleceu e foi sepultado no dia 25 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

João Theodoro Gonçalves, aos 78 anos, casado. Residia na Rua Americana, 953, Jardim São João. Faleceu e foi sepultado no dia 24 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal de Andradas/MG.

Jurandy Martins Leal, aos 55 anos, divorciada. Residia na Rua Armando Tófolo, 30, Jardim Haíse Maria. Faleceu no dia 24 de setembro e foi sepultada no dia 25 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Marta Baptista Alves, aos 58 anos, viúva. Residia na Rua Antonio Alfredo Mathiensen, 407, Centro. Faleceu no dia 24 de setembro e foi sepultada no dia 25 de setembro, às 14h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Ivanil Aparecido Ramos, aos 57 anos, separado. Residia na Rua Matão, 353, Jardim Piratininga. Faleceu no dia 24 de setembro e foi sepultado no dia 25 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Daiane Aparecida de Oliveira, aos 24 anos, casada. Residia na Rua Hélio Ferreira da Silva, 592, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia 23 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Antonio dos Santos, aos 91 anos, viúvo. Residia na Rua Tietê, 90, Jardim Piratininga. Faleceu no dia 23 de setembro e foi sepultado no dia 24 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Edilaina de Fátima Fernandes Limeira, aos 37 anos, casada. Residia na Rua Domingos Marcucci, 374, Parque Dom Pedro. Faleceu no dia 23 de setembro e foi sepultada no dia 24 de setembro, às 16h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

João Mauricio de Souza, aos 76 anos, casado. Residia na Rua Uirapuru, 76, Narciso Gomes. Faleceu no dia 23 de setembro e foi sepultado no dia 24 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.