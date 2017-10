Falecimentos – de 23 a 25 de outubro

Ana Lídia de Souza, aos 36 anos, divorciada. Residia na Rua José Zorzenon Filho, 101, Vila Dona Rosa Zurita. Faleceu no dia 25 de...

Ana Lídia de Souza, aos 36 anos, divorciada. Residia na Rua José Zorzenon Filho, 101, Vila Dona Rosa Zurita. Faleceu no dia 25 de outubro e foi sepultada no dia 26 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Neusa Aparecida Saulino Della Valentina, aos 62 anos, viúva. Residia na Rua Patativa, 591, Narciso Gomes. Faleceu e foi sepultada no dia 25 de outubro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Wilson Sotero, aos 71 anos, casado. Residia na Rua Rosa Peixoto Grachet, 125, Jardim Costa Verde. Faleceu no dia 24 de outubro e foi sepultado no dia 25 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Paula de Lourdes Barboza, aos 62 anos, solteira. Residia na Rua Barretos, 562, Jardim Santa Rosa. Faleceu no dia 24 de outubro e foi sepultada no dia 25 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Irani Aparecida de Oliveira Curtolo, aos 54 anos, casada. Residia na Rua Arara, 85, Narciso Gomes. Faleceu no dia 23 de outubro e foi sepultada no dia 24 de outubro, às 14h30, no Narciso Gomes.

Benedita dos Santos, aos 65 anos, casada. Residia na Rua Machado de Assis, 373, Centro. Faleceu no dia 23 de outubro e foi sepultada no dia 24 de outubro, às 16h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.