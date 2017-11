Falecimentos – de 23 a 24 de novembro

Falecimentos 24 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Derci Luiz Costa, aos 46 anos, solteiro. Residia na Rua Minas Gerais, 161, Parque Industrial. Faleceu e foi sepultado no dia 24 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Ronaldo Guariento, aos 50 anos, casado. Residia na Rua João Severino, 58, Jardim Tancredo Neves. Faleceu no dia 23 de novembro e foi sepultado no dia 24 de novembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.