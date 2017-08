Falecimentos – de 23 a 24 de agosto

Thiago Calori Favetta, aos 20 anos, solteiro. Residia na Avenida José Marques da Silva, Jardim Nova Suíça. Faleceu no dia 24 de agosto e...

Thiago Calori Favetta, aos 20 anos, solteiro. Residia na Avenida José Marques da Silva, Jardim Nova Suíça. Faleceu no dia 24 de agosto e foi sepultado no dia 25 de agosto, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Carlos Wittig Neto, aos 73 anos, casado. Residia na Rua José Augusto Júnior, 40, Bosque de Versalles. Faleceu no dia 23 de agosto e foi sepultado no dia 24 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.