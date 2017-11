Falecimentos – de 22 a 23 de dezembro

Roseli Aparecida Girardelli, aos 58 anos, solteira. Residia na Rua da Consolação, 284, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultada no dia 23 de novembro,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Roseli Aparecida Girardelli, aos 58 anos, solteira. Residia na Rua da Consolação, 284, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultada no dia 23 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Sueli Rosa Pereira, aos 66 anos, casada. Residia na Rua Antonio Casela, 39, Jardim Copacabana. Faleceu e foi sepultada no dia 23 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Luiz Begnami, aos 74 anos, casado. Residia na Rua Rineu Mansila Madeira, 15, Jardim André, Santa Cruz da Conceição. Faleceu no dia 22 de novembro e foi sepultado no dia 23 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal de Araras.