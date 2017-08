Falecimentos – de 22 a 23 de agosto

Berenice Tenório e Silva, aos 70 anos, divorciada. Residia na Rua João Provati, apartamento 14, 70, Jardim Buzolin. Faleceu e foi sepultada no dia...

Berenice Tenório e Silva, aos 70 anos, divorciada. Residia na Rua João Provati, apartamento 14, 70, Jardim Buzolin. Faleceu e foi sepultada no dia 22 de agosto, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Adalto Tarciso de Oliveira, aos 49 anos, solteiro. Residia na Rua Pernambuco, 142, Parque Industrial. Faleceu no dia 22 de agosto e foi sepultado no dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal de Curitiba, Estado do Paraná.

Amador Zanfolin, aos 86 anos, viúvo. Residia na Rua Nicolau Canônico, 631, Parque Santa Cândida. Faleceu no dia 22 de agosto e foi sepultado no dia 23 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.