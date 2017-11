Falecimentos – de 21 a 22 de novembro

Falecimentos 22 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Sandro Luiz Moreira, aos 44 anos, solteiro. Residia na Rua Octávio Nucci, 362, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 21 de novembro e foi sepultado no dia 22 de novembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Scabora Mazucatto, aos 71 anos, viúva. Residia na Rua dos Antúrios, 61, Jardim Sobradinho. Faleceu no dia 21 de novembro e foi sepultada no dia 22 de novembro, às 15h, no Cemitério Municipal.