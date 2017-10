Falecimentos – de 20 a 23 de outubro

Helena da Silva Patrinhani, aos 79 anos, casada. Residia na Rua Benedito Ferreira, 182, Jardim Alvorada. Falece e foi sepultada no dia 23 de...

Helena da Silva Patrinhani, aos 79 anos, casada. Residia na Rua Benedito Ferreira, 182, Jardim Alvorada. Falece e foi sepultada no dia 23 de outubro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Carlos Bresolin, aos 85 anos, casado. Residia na Rua Marechal Theodoro, 363, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 22 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Nilson Roberto Bueno, aos 49 anos, casado. Residia na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 351, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultado no dia 21 de outubro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Aparecida Bizon Ramos, aos 65 anos, casada. Residia na Rua das Glicineas, 125, Jardim São Nicolau. Faleceu e foi sepultada no dia 21 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Damião Farias da Silva, aos 37 anos, casado. Residia na Rua Francisco Russo, 107, José Ometto 2. Faleceu no dia 21 de outubro e foi sepultado no dia 22 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Natalina Wilma Zorzenon Trevisan, aos 79 anos, casada. Residia na Rua Benjamin Constant, 727, Centro. Faleceu no dia 21 de outubro e foi sepultada no dia 22 de outubro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Sérgio Luis Zulian, aos 60 anos, casado. Residia na Rua José Claudinei Michielin, 195, Center Martini. Faleceu no dia 20 de outubro e foi sepultado no dia 21 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal.